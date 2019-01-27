​"برودة ورياح محملة أتربة".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد ليسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والرياح أغلبها جنوبية غربية، تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق متفرقة من جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 14 18

شبين الكوم 14 18

طنطا 09 18

دمنهور 09 17

الإسكندرية 07 17

بلطيم 11 18

مطروح 10 17

السلوم 08 16

سيوة 07 17

بورسعيد 12 19

دمياط 11 19

الزقازيق 07 18

الاسماعيلية 08 18

السويس 11 18

العريش 06 20

رفح 07 20

رأس سدر 13 25

نخل 04 20

نويبع 16 20

طابا 14 18

كاترين 08 16

الطور 16 22

شرم الشيخ 19 24

الغردقة 18 24

مرسى علم 18 23

الفيوم 11 18

بنى سويف 09 18

المنيا 05 18

أسيوط 08 18

سوهاج 10 19

قنا 12 19

الأقصر 13 20

أسوان 14 22

أبوسمبل 15 24

الوادى الجديد 08 22

شلاتين 17 28

ابو رماد 16 27

راس حدربة 18 26

حلايب 20 27