حصيلة انهيار سد في البرازيل ترتفع إلى 34 قتيلاً

ارتفع عدد ضحايا انهيار سد مقام على منجم للحديد الخام في البرازيل إلى 34 شخصاً حتى الآن.

وقالت هيئة الإطفاء اليوم السبت، إن هناك 23 شخصاً آخرين تم انتشالهم ونقلهم إلى المستشفيات ليعالجوا من الجروح التي أصابتهم جراء الحادث.

وما يزال هناك مئات من المفقودين إثر الحادث الذي وقع قرب بلدة برومادينو في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل.

وقال حاكم الولاية روميو زيما إن عدد الضحايا قابل للارتفاع، مشيراً إلى أنه من غير المحتمل العثور على كثير من الأحياء بعد الآن.

وكان السد المقام على منجم تملكه شركة التعدين "فالي" انهار يوم أمس الجمعة، ما أدى إلى تدفق كميات من الطمي على أجزاء من المنشأة الخاصة بالمنجم كما تدفق الطمي أيضاً على أماكن سكنية مجاورة.

وقال رئيس الشركة فابيو شفارتسمان إنه لم يتضح بعد كيف وقع الحادث.

وتطالب جمعيات حماية البيئة منذ وقت طويل بتطبيق رقابة صارمة على شركات المناجم في البلاد.

توجه رئيس الدولة جايير بولسونارو اليوم السبت، بمروحية إلى منطقة الكارثة للتعرف على واقع الحال هناك.

وكتب الرئيس على موقع تويتر قائلاً: "سنبذل كل ما بوسعنا من أجل مساعدة الضحايا وتقليل الخسائر والتوصل إلى حقيقة ما حدث، وضمان العدالة، والحيلولة دون وقوع مثل هذه المآسي التي تصيب البرازيليين والبيئة البرازيلية مستقبلاً".