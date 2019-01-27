زعيم المعارضة الفنزويلية يرحّب بموقف أوروبا القوي من مادورو

رحّب رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً، بالموقف "القوي" للاتحاد الأوروبي وذلك بعدما طالب الاتحاد الرئيس نيكولاس مادورو بإعلان إجراء انتخابات جديدة في الأيام المقبلة.

وقال جوايدو أمام مناصريه، اليوم السبت، "ردّ الاتحاد الأوروبي كان قوياً (...) وإيجابياً ومثمراً لفنزويلا، وهذا يمنح وقتاً للموظفين الحكوميين والعسكريين المترددين في اتخاذ خطوة لإنهاء عملية الاستيلاء على السلطة، ولحكومة انتقالية وانتخابات حرة هي هدف الرئاسة المؤقتة".

ودعا العسكريين وكبار الموظفين الحكوميين إلى الانضمام إلى معسكره مقابل منحهم العفو.

وحذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرني، اليوم السبت، من أن التكتل "سيتخذ مزيداً من الإجراءات" في حال عدم الدعوة إلى انتخابات "خلال الأيام المقبلة" في فنزويلا، وضمنها ما يتعلق "بالاعتراف بقيادة" هذا البلد.

وقبيل ذلك، حددت إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات في بلاده وإلا فإنها ستعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو "رئيساً" لفنزويلا.

اقرأ أيضاً... فنزويلا ترفض مهلة حددتها دول أوروبية للإعلان عن انتخابات رئاسية

وقدّم خوان جوايدو "الشكر والعرفان" لأوروبا، معبراً عن اعتقاده أن "أوروبا تسير في الاتجاه الصحيح وهو اتجاه الضغط".

غير أن جوايدو أكد أنه إذا ما تمت الدعوة لانتخابات في الأيام المقبلة، فعلى "خبراء" تحديد موعد الاقتراع، الذي يمكن أن يجري بعد أشهر عدة لضمان أنه سيكون "حراً" فعلاً.

من جهته، ندد رئيس الجمعية التأسيسية التشافية ديوسادو كابايو، بموقف بروكسل، خلال اجتماع لمناصرين لنيكولاس مادورو في كراكاس. وقال "هناك بعيداً، الاتحاد الأوروبي يعطينا ثمانية أيام (لإجراء الانتخابات): لنر ما إذا كانوا سيمضون بتهديدهم، لا أحد يعطي الأوامر للفنزويليين!".

ومساءً، ردّ مادورو على موقف وزير الخارجية الإسبانية جوزيب بوريل المؤيد لانتخابات حرة، قائلاً "إذا أرادوا انتخابات، فليجروها في إسبانيا".