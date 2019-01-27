كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل 7 أشخاص في انفجار داخل كنيسة جنوبي الفلبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول عسكري فلبيني إن هجومين مزدوجين بالقنابل خلال قداس بإحدى الكنائس بجنوب الفلبين أديا إلى سقوط ما لا يقل عن سبعة قتلى و35 مصابا وذلك بعد أيام من تصويت هذه المنطقة التي تقطنها أغلبية مسلمة بالموافقة في استفتاء بشأن الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.

وقال الكولونيل جيري بيسانا المتحدث باسم قيادة الجيش في غرب مينداناو إن التفجير الأول أدى إلى قتل مدنيين اثنين وإصابة 20 آخرين من مرتادي الكنيسة داخل كاتدرائية جولو في إقليم سولو في حين أسفر تفجير ثان عن سقوط سبعة جنود قتلى في ساحة انتظار السيارات التابعة للكنيسة.وأضاف أن العبوة الناسفة الثانية تم تفجيرها أثناء استجابة الجنود للهجوم الأول داخل الكنيسة كما أصيب 15 آخرون من أفراد قوات الأمن.

وأيد 85 في المئة من الناخبين خطة الحكومة لإقامة منطقة تتمتع بحكم ذاتي في مناطق مينداناو التي يغلب عليها المسلمون في استفتاء جرى يوم الاثنين الماضي مما يمهد الطريق أمام مرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات نحو انتخابات مجلس تشريعي يختار سلطة تنفيذية.