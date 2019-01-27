حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي بارداً نسبياً خلال نهار اليوم، الأحد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والليلة المقبلة تكون الأجواء صافية بوجه عام وباردة إلى شديدة البرودة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا، الاثنين، يكون الجو غائمأ جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، حيثيطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تسقط الأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية تمتد تدريجيا إلى بقية المناطق وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .

وبعد غد، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .