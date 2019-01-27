حسن نصر الله مهددا إسرائيل: لا تعلم من أين سنأتيها

وكالات

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن عملية درع الشمال فشلت بكل المقاييس، لأنها زرعت الخوف في قلوب المواطنين الإسرائيليين.

وقال نصر الله في حوار مباشر مع قناة الميادين اللبنانية: إن ما فعله رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالكشف عن تلك الأنفاق زرع الخوف والرعب في قلوب الشعب، إذ هم الآن يخشون الأنفاق بعدما كان خوفهم الوحيد عن طريق الصواريخ.

وأضاف نصر الله، إننا نملك خطة مدروسة وموضوع منذ فترة للسيطرة على منطقة الجليل، مشيرا إلى أن الإسرائيليين لن يعلموا من أين سندخل الجليل ولن تتوقف على...