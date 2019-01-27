مادورو: نتفاوض مع واشنطن على تبادل مكاتب لرعاية المصالح

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ كراكاس تتفاوض مع واشنطن على تبادل مكاتب لرعاية المصالح بغية الإبقاء على الحدّ الأدنى من العلاقات بينهما بعدما قطعت حكومته العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتّحدة.
وأوضح في خطاب له انه تقرّر أن يبدأ التفاوض لكي يتمّ في غضون 30 يوماً فتح مكاتب لرعاية المصالح بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة فنزويلا". وأضاف أن مكتب رعاية المصالح الذي يتم التفاوض عليه سيضمّ "حدّاً أدنى من الموظفين" وسيكون شبيهاً بالمكتب الذي "عمل لسنوات عديدة في كوبا".
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