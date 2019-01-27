السراج: الإرهاب لن يثنينا عن السير في طريق الديمقراطية

لفت رئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية ​فايز السراج​ إلى أن "جرائم ​الإرهاب​ وعمليات التصعيد والخروقات ​الأمن​ية التي تحاول إجهاض العملية الديمقراطيّة لن تثنينا عن المضي قدماً في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب"، مشيراً إلى أن "المجالس البلدية التي أتت بإرادة الشعب وعبر صناديق الاقتراع، دليل على أنّ المسار الديمقراطي بدأ يتجسد واقعاً معاشاً"، مضيفاً: "إنه لا يصح القفز فوق هذه الحقيقة أو الرجوع عنها، ويستحيل القبول بعسكرة الدولة".

وأشار إلى "أننا نتطلع ونعمل على أن تسود مجتمعنا ثقافة السلام والانتماء والتسامح، والاعتراف بالآخر والقبول بالاختلاف في إطار من الاحترام المُتبادل"، لافتاً إلى "ما تقوم به حكومة الوفاق الوطني بموازاة جهودها لتحقيق الوفاق السياسي من معالجة لملفات الأمن و​الاقتصاد​ والخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، معطياً نبذة عن خُطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تستهدف إرساء النظام العام، استناداً إلى قوات نظامية تعمل وفق معايير مهنية"، موضحاً أنّ "هذه الترتيبات تمثّل فرصة لبناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة تحت سلطة مدنية، تعمل بعقيدة الولاء للوطن، والمُحافظة على سيادته واستقراره".

وتطرّق السراج إلى "برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تصحيح تشوّهات الاقتصاد الليبي، وما تحقّق حتى الآن من نتائج إيجابية لهذا البرنامج تتمثّل في تراجع العجز، وتحسّن سعر العملة الوطنية، مع ضمان الأمن الغذائي والدوائي".