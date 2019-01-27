مصدر بفتح للشرق الاوسط:اتفاق على تسمية محمد أشتيه رئيساً لحكومة فلسطين

أوضح مصدر في ​حركة فتح​ أن اللجنة المركزية للحركة اتفقت على تسمية عضو اللجنة محمد أشتيه رئيساً للحكومة الفلسطينية المزمع تشكيلها في وقت قريب، وستعرف باسم "حكومة منظمة التحرير"، منهية بذلك مرحلة حكومة الوفاق الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله، والتي شكلت بالاتفاق مع "حماس".

ولفت المصدر إلى أن "المركزية اتفقت على محمد أشتيه، وسترفع توصياتها للرئيس ​محمود عباس​ من أجل حسم المسألة"، وأضاف "تم الاتفاق في اجتماع الخميس على إنهاء حكومة الوفاق الحالية بعد فشل المباحثات مع حماس، وتشكيل حكومة تسمى "حكومة منظمة التحرير"، وتشارك فيها جميع فصائل المنظمة، وتستثني حماس".

وقال: "يفترض أن يعقد اجتماع ثانٍ تكميلي اليوم من أجل وضع مزيد من النقاط على الحروف»، وأكد أن عدة اجتماعات سريعة ستعقد قبل اجتماع موسع للقيادة، يرأسه عباس، لمناقشة أمر الحكومة والبت فيه".