لفت رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون إلى ان "المعتدين على القاعدة التركية بمحافظة دهوك شمالي العراق اندسوا بين المدنيين بهدف تعكير صفو العلاقات بين الجيش التركي والأهالي"، داعياً جميع وسائل الإعلام إلى "توخي الحذر بشأن أنشطة حزب "العمال الكردستاني" التضليلية"، مذكّرا بـ"عمليات تضليل لجأت إليها المنظمة الإرهابية في الماضي".
وأوضح أن "إرهابيي التنظيم الإنفصالي، مارسوا التضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالاعتداء"، مؤكداً "عدم وجود خسائر بشرية بين أفراد الجيش التركي، مبينا أن الأضرار اقتصرت على بعض المعدات".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة التركية اتخذت التدابيرة اللازمة حول القاعدة، للحيلولة دون وقوع خسائر في صفوف المدنيين"، مشدداً على أن "تركيا مصممة على مواصلة التعاون الوثيق مع أهالي محافظة دهوك العراقية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول تركي: المعتدون على قاعدتنا بالعراق أرادوا تعكير علاقتنا بالأهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.