مسؤول تركي: المعتدون على قاعدتنا بالعراق أرادوا تعكير علاقتنا بالأهالي

لفت رئيس دائرة الاتصالات في ​الرئاسة التركية​، فخر الدين ألطون إلى ان "المعتدين على ​القاعدة​ التركية بمحافظة دهوك شمالي ​العراق​ اندسوا بين المدنيين بهدف تعكير صفو العلاقات بين ​الجيش التركي​ والأهالي"، داعياً جميع وسائل الإعلام إلى "توخي الحذر بشأن أنشطة حزب "العمال الكردستاني" التضليلية"، مذكّرا بـ"عمليات تضليل لجأت إليها المنظمة الإرهابية في الماضي".

وأوضح أن "إرهابيي التنظيم الإنفصالي، مارسوا التضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالاعتداء"، مؤكداً "عدم وجود خسائر بشرية بين أفراد الجيش التركي، مبينا أن الأضرار اقتصرت على بعض المعدات".

وأشار إلى أن "​القوات المسلحة التركية​ اتخذت التدابيرة اللازمة حول القاعدة، للحيلولة دون وقوع خسائر في صفوف المدنيين"، مشدداً على أن "​تركيا​ مصممة على مواصلة التعاون الوثيق مع أهالي محافظة دهوك العراقية".