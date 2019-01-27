أوساط القطاع الخاص للحياة: تقرير "موديز" يحضّ على ضرورة الإسراع بالتشكيل

لا تكتفي أوساط ​القطاع الخاص​ في ​لبنان​ عبر صحيفة "الحياة" "في تحذيرها من خطورة المراوحة التي تشهدها ولادة ​الحكومة​ المنتظرة منذ تسعة أشهر على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية"، بل أضافت إلى "مطالبتها اليومية بالإسراع في تشكيلها، شرطاً متشدداً بأن تكون حكومة فعّالة ومصمّمة على السير في تنفيذ الإصلاحات، تطبيقاً لمقررات مؤتمر "سيدر"، حتى لا يقع لبنان في محظور المقاطعة الدولية والعربية".

ووصفت تقرير "​موديز​" الأخير بـ"أنه يحضّ على ضرورة الإسراع في ​تشكيل الحكومة​ وليس أي حكومة، بل أن تكون جدية في سلوك مسار الإصلاح الاقتصادي، التزاماً بما تعهد به لبنان في مؤتمر "سيدر" كشرط للحصول على التمويل، بما يؤسس لمسار ينقل لبنان إلى ضفة التعافي والنمو".