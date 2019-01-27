أنطوان سعد: التحالف بين الحريري وجنبلاط مستمر ومتماسك

أشار النائب السابق ​أنطوان سعد​ في حديث صحفي إلى أن "العلاقة بين رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ورئيس الحزب القدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ تاريخية وقديمة، وهي تمتد إلى مرحلة ​رفيق الحريري​ وجنبلاط، وهذا التحالف مستمر ومتماسك في ظل استهداف واضح لهما من ​النظام السوري​، ومحاولة للالتفاف على ما تحقق خلال ثورة الاستقلال لإعادة البلاد إلى كنف ​الوصاية السورية​ عبر تعويم وإطلاق يد من يدور في فلك النظام السوري من أتباعهم في لبنان"، لافتاً إلى أن "التنسيق مطلوب في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، وعلى القوى السيادية الاستقلالية الاحتكام إلى ما تقتضيه المصلحة الوطنية وحماية ما تبقى من مكتسبات وطنية، لأن المطلوب هو الصمود في وجه التحديات التي يتعرض لها لبنان ومؤسساته الدستورية من حملات تهدف إلى ضرب ​اتفاق الطائف​ وتغيير النظام، وهو ما يتبدى بوضوح من مواقف حلفاء دمشق في لبنان".

وأشار سعد إلى أن "محاولة ضرب هيبة لبنان وزعزعة استقراره مستمرة، وعلى الجميع تقديم الاعتبار الوطني على أي اعتبارات أو حسابات أخرى".

وحول ما يجري في الجبل من صراع درزي - درزي، لفت سعد إلى انه "مخطط واحد من النظام السوري وأتباعه في لبنان، فقد سبق لنا أن مررنا بمرحلة ​الاغتيالات السياسية​ والتفجيرات الأمنية المتنقلة منذ محاولة اغتيال الوزير ​مروان حمادة​ إلى اغتيال رفيق الحريري، لتكر سبحة الاغتيالات من خلال استشهاد كوكبة من قياداتنا السياسية والإعلامية، والآن ما يحصل في الجبل هو رسائل سياسية من قبل النظام السوري لوليد جنبلاط وما يمثل من زعامة درزية ووطنية ودوره وحضوره على كل المستويات، وهذا هو تاريخ المختارة العربي والوطني"، مؤكداً أن "تاريخ النظام السوري معروف بالقتل والعبث بأمن واستقرار لبنان، وبالتطاول على القيادات الوطنية، وهذا ما ينفذه ويترجمه حلفاؤه في لبنان عبر تطاولهم على الحريري وجنبلاط".