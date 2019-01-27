مرجع للشرق الأوسط: النرحلة المقبلة قد تشهج صولات وجولات من التصعيد السياسي

أكد مرجع سياسي بارز لـ"الشرق الاوسط" أنه "لم يسبق لنا أن شاهدنا هذه المهازل السياسية والاستعراضية في كل المراحل السابقة، ولم يصل ​لبنان​ إلى هذه الحالة من الانهيارات ​الاقتصاد​ية والمالية، وحتى في عز الحرب كان الاقتصاد متماسكاً والخطاب السياسي ضمن أدبياته".

وتوقع أن تشهد الساحة اللبنانية في المرحلة المقبلة "صولات وجولات من التصعيد السياسي على خلفيات داخلية وإقليمية، ولا سيما ربطاً بالملف السوري".