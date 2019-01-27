أكد مرجع سياسي بارز لـ"الشرق الاوسط" أنه "لم يسبق لنا أن شاهدنا هذه المهازل السياسية والاستعراضية في كل المراحل السابقة، ولم يصل لبنان إلى هذه الحالة من الانهيارات الاقتصادية والمالية، وحتى في عز الحرب كان الاقتصاد متماسكاً والخطاب السياسي ضمن أدبياته".
وتوقع أن تشهد الساحة اللبنانية في المرحلة المقبلة "صولات وجولات من التصعيد السياسي على خلفيات داخلية وإقليمية، ولا سيما ربطاً بالملف السوري".
كانت هذه تفاصيل خبر مرجع للشرق الأوسط: النرحلة المقبلة قد تشهج صولات وجولات من التصعيد السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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