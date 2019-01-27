الشرق الاوسط:توافق بين الحريري وجنبلاط على التنسيق لمواجهة تصعيد سوريا

أوضحت مصادر مواكبة في حديث لـ"الشرق الأوسط"، أن ثمة توافقاً بين رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ على التنسيق، خصوصاً في مواجهة التصعيد السوري تجاههما، وتحديداً بعد ادعاءات ​النظام السوري​ بأن الحريري وجنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ يمولون ​الإرهاب​. وتُضاف تدخلات النظام السوري إلى الحملات اللبنانية الداخلية عبر ما يتعرض له الحريري من حملات من قبل الموالين ل​سوريا​، فيما أعلنت الحرب على جنبلاط من قبل القيادات الدرزية الموالية لدمشق.

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