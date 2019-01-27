بعد الإفراج عنها.. والدة "طفل البلكونة" تبكي على الهواء: "ده حتة مني" -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أقرت هند الروبي المعروفة إعلاميًا بوالدة "طفل البلكونة"، وهي باكية بخطأها في تعريض ابنها للخطر بعدما حاولت قذفه عبر نافذة الجيران لدخول شقتهم والحصول على المفتاح.

وظهرت الروبي، عبر برنامج "مساء dmc" مساء أمس، بعد ساعات من الإفراج عنها، مؤكدة أنها لم تقصد إيذاء ابنها "أسامة".

وقالت: "أسامة ده حتة مني، حاجة حلوة ربنا إدهاني وأنا ما حافظتش عليها.. وهو طيب جدًا، وحنين عليا أوي وعلى أخواته، ربنا يهديه ويصلح له حاله ويوفقه يا رب، وفي القسم كان بيبكي عليا وقال مش عايزك تتحبسي".

وأضافت إنه "قال لوكلاء النيابة مش عايز أمي تتحبس، وقال أنا ما أصيبش مامتي، ابني على قد ما هو صغير حسسني إني ولا حاجة، حسيت إن عقله أكبر من عقلي أنا، حسيت إني بربي راجل".

وزادت: "والله أنا ما أتمنى لابني الوحش، بالعكس الواحد بيصلي وبيدعي لهم، أنا عايزاهم أحسن حاجة في الدنيا، وبقية عيالي خدوني بالحضن".