اليوم.. محاكمة 4 رؤساء سابقين للأهرام بقضية "الهدايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، السابقين في اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارًا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونًا و121 ألف جنيه، في القضية المعروفة بـ "هدايا الأهرام".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسني الضبع، وعضوية المستشارين هشام عبد المجيد ووليد الديب، وسكرتارية عاصم عبد الفتاح.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال الشهر الماضي، إبراهيم نافع، ومرسي عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد - وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة - إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية.