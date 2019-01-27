توقف حركة القطارات قرابة ساعة بسبب تعطل قطار "vip" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

توقفت حركة سير القطارات، على الخط النازل 45 دقيقة، اليوم الأحد، بعد تعطل قطار vip بمحطة سكة حديد جزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج بسبب عطل ميكانيكي بالجرار.​

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي، إخطارًا من مركز شرطة جزيرة شندويل بتعطل القطار رقم vip "الإسكندرية - أسوان" بالمحطة دائرة المركز .

وتبين تعطل قطار رقم "vip" بسبب عطل ميكانيكي بالجرار حيث قام مسؤولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد، واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة 45 دقيقة.

وأسفر العطل، عن تجاوز القطار أسباني "القاهرة – أسوان " لمدة 40 دقيقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.