فنزويلا تعلق طرد الدبلوماسيين الأميركيين

ذكرت وزارة الخارجية الفنزويلية يوم السبت، إن فنزويلا علقت طرد الدبلوماسيين الأمريكيين.
ووفقاً لبيان الخارجية الفنزويلية، فإن الدبلوماسيين المتبقيين بإمكانهم البقاء في السفارة الأميركية في كاراكاس.
وقالت الوزارة إنها تتفاوض حالياً على فتح مكتب للمصالح الأميركية في فنزويلا وستسمح لموظفي السفارة الأميركية بالبقاء في البلاد أثناء إجراء المحادثات.
ووفقاً للبيان، فإن المحادثات ستستمر بحد أقصى 30 يوماً، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيضطر موظفو السفارة إلى مغادرة البلاد.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد منح واشنطن مهلة 72 ساعة لسحب دبلوماسييها من البلاد.
وأعلن مادورو يوم الأربعاء، أن كاراكاس تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن بعد أن اعترفت حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، كرئيس مؤقت لفنزويلا.
وقالت الخارجية الأميركية يوم الخميس الماضي، إنها أصدرت أوامر للموظفين الحكوميين الأميركيين غير الأساسيين بمغادرة فنزويلا.
وشوهد بعض أفراد البعثة الدبلوماسية الأميركية يوم الجمعة الماضي وهم يغادرون في سيارات ترافقها الشرطة، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.
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