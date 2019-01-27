السجن 13 عاما للرئيس الأوكراني السابق

حكمت محكمة في كييف، أول أمس الخميس، على الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش بالسجن 13 عاما بتهمة «الخيانة العظمى»، وذلك في أعقاب محاكمته غيابيا.
وقال القاضي فلاديسلاف ديفيتكو «إن المحكمة قررت انه مذنب (…) والحكم عليه بالسجن 13 عاما». ويعيش يانوكوفيتش (68 عاما) لاجئا في روسيا منذ 2014.
وبحسب المحكمة فان يانوكوفيتش «ارتكب من خلال ممارساته غير الشرعية المتعمدة، جريمة تقوض أسس الأمن القومي الاوكراني» هي «الخيانة العظمى».
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