شكرا لقرائتكم خبر عن انشقاق الملحق العسكري الفنزويلي بواشنطن عن «مادورو» والان نبدء بالتفاصيل
وقال الكولونيل إنّ "مكتب الملحق العسكري لا يعترف بالرئيس نيكولاس مادورو ويعتبره مغتصباً للسلطة، ويعترف بخوان غوايدو رئيساً شرعياً بالوكالة، هذا الموقف يتّفق مع دستور فنزويلا وقوانينها، وأنا دعوت أشقّائي العسكريين لتأييد غوايدو".
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