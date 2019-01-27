شكرا لقرائتكم خبر عن انشقاق الملحق العسكري الفنزويلي بواشنطن عن «مادورو» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن الكولونيل خوسيه لويس سيلفا، أمس السبت، أنّه لم يعد يعترف بنيكولاس مادورو رئيساً شرعياً لفنزويلا، داعياً "أشقاءه العسكريين" لتأييد خوان غوايدو الذي أعلن نفسه "رئيسا بالوكالة" للبلاد، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال الكولونيل إنّ "مكتب الملحق العسكري لا يعترف بالرئيس نيكولاس مادورو ويعتبره مغتصباً للسلطة، ويعترف بخوان غوايدو رئيساً شرعياً بالوكالة، هذا الموقف يتّفق مع دستور فنزويلا وقوانينها، وأنا دعوت أشقّائي العسكريين لتأييد غوايدو".