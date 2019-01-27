شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يتظاهرون ضد رئيس صربيا والان نبدء بالتفاصيل

تظاهر عدة آلاف من الصرب، أمس السبت، لليوم الثامن على التوالي ضد الرئيس أليكسندر فوتشيتش.

وكان من بين المتحدثين خلال المظاهرة زوران إفوسيفيتش، قاض سابق بالمحكمة العليا في البلاد، قائلا: "لا بد أن يقدم الرئيس فوتيتش استقالته حتى تعود صربيا دولة قانون مرة ثانية".

أضاف القاضي السابق أن فوتشيتش يحتقر توزيع السلطات في الدولة ويقرر بصورة علوية من هو المذنب في النزاعات القضائية ومن ليس كذلك.

وسار المتظاهرون عبر شوارع العاصمة بلجراد حتى وصلوا إلى مبنى التلفزيون الحكومي "آر تي إس" ومقر الحكومة.

تأتي هذه الحركة الاحتجاجية نتيجة ترتيبات قام بها تحالف كبير من أحزاب المعارضة يمتد طيفها من اليسار إلى اليمين.

واندلعت هذه الموجة من الاحتجاجات بسبب الاعتداء الوحشي على أحد قيادات المعارضة اليسارية في نوفمبر الماضي جنوبي البلاد. وما يزال الجناة في هذا الحادث مجهولين حتى الآن.