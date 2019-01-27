شكرا لقرائتكم خبر عن حمد بن جاسم.. سمسار «باركليز» والان نبدء بالتفاصيل

كشف مصرفيون بريطانيون، أن رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، طلب عمولة شخصية من بنك باركليز، مقابل توفير استثمارات من الدوحة تنقذه من الإفلاس في 2008.

وجاء الاتهام لرئيس الوزراء القطري السابق بحسب وقائع محاكمة أربعة مسؤولين في بنك «باركليز»، متهمين بالتزوير ومحاولة إخفاء 322 مليون جنيه استرليني من العمولات دفعت إلى حمد بن جاسم آل ثاني الذي كان يدير آنذاك صندوق الثروة السيادية القطري. وفي المحاكمة، التي جرت في لندن ونشرت وقائعها صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أمس الأول، قال مسؤولون كبار في باركليز: من الخطأ أن يتقاضى رئيس الوزراء القطري عمولات كجزء من صفقة قيمتها أربعة مليارات جنيه استرليني أُبرمت مع الدوحة خلال مشروع طارئ لزيادة رأس المال خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.

» هذا ما حدث

وقال الرئيس السابق للصيرفة الاستثمارية في الشرق الأوسط بالبنك، روجر جنكينز: هذا هو ما حدث، فيما قال ممثلو الادعاء: إن المصرفيين وافقوا على دفع العمولة مقابل استثمارات كبيرة خلال جولتين من جمع الأموال في 2008 ، لكنهم سعوا إلى إخفاء تلك الحقائق، وقالوا: إنها «خدمات استشارية» طويلة الأجل.

وناقش اثنان من كبار المصرفيين الأمر في محادثات مسجلة استمعت إليها هيئة محلفين في محكمة «ساوثوارك كراون»، وقال جنكينز لأحد زملائه الكبار: إنه أمر مخادع بعض الشيء، لا يمكنك أن تكون رئيس الوزراء لتقدم لنا هذه الخدمات بمقابل.

وفقا للادعاء، قيل للمحكمة: إن المصرفيين حاولوا إخفاء الأمر وسط مخاوف من كشف الصفقة السرية بشأن دفع عمولات إلى المسؤول القطري الكبير أكثر من أي مستثمر آخر شارك في ضخ رأس المال البالغ 11.2 مليار جنيه استرليني.

ولفتوا إلى أن نجاح عملية جمع الأموال خلال 2008 يأتي لتوضيح قوة وقدرة بنك باركليز على تجنب خطة الإنقاذ الحكومية البريطانية، على عكس المقرضين المتنافسين رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز.