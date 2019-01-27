شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. الحدود التركية لـ«البشمركة» وتقليص نفوذ إيران والان نبدء بالتفاصيل

يبدو أن ملامح الصورة بدأت تتضح في سوريا بنضوج اتفاق بين واشنطن وأنقرة للمرحلة المقبلة بتسليم الحدود التركية السورية لقوات البشمركة العراقية، فيما سيشهد دخول إسرائيل بشكل قوي على الساحة هناك لتقليص النفوذ الإيراني والعمل على ألا تستفيد من الفراغ الذي سينشأ نتيجة لانسحاب القوات الأمريكية.

وفي السياق، يرى المحلل السياسي ومدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الإستراتيجية د. سامي نادر في حديث لـ«اليوم»، أن هناك تفهما أمريكيا أكثر لهواجس تركيا، وأن الحدود التركية - السورية ستسلم إلى قوات البشمركة.

» المرحلة المقبلة

ويشرح نادر، أن هناك تفاهما أمريكيا ـ تركيا حول المرحلة المقبلة وهناك أكثر من مؤشر لذلك منها زيارة السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام إلى تركيا والموقف الجديد الذي اتخذه هذا الرمز في سياسة بلاده بعد أن كان معارضا لقرار الانسحاب الأحادي من قبل الرئيس دونالد ترامب، والمفاجأة كانت أنه يتفهم الموقف التركي ويقول: إننا أخطأنا في تسليح «واي بي جي» لأنها تشكل تهديدا للأمن التركي، موضحا أن ما هو مطروح اليوم عمليا، هو تسليم الحدود التركية - السورية إلى البشمركة وهي قوات كردية ـ عراقية، خصم لـ«واي بي جي» لطمأنة الأتراك والأكراد، خاصة أن هناك علاقة كانت بين أربيل وأنقرة جيدة جدا إلا أنها أصبحت سيئة بعد الاستفتاء الكردي ولا يمكن مقارنتها بالعداوة، التي هي بين أنقرة والـ«واي بي جي».

ويلفت إلى أن انتشار القوات الكردية على الحدود وتسليم بعض النقاط في الداخل إلى قوات حليفة لأمريكا أي بريطانية وفرنسية، وإنشاء منطقة آمنة على طول هذه الحدود بعمق 30 كيلو مترا يطمئن الطرف التركي.

» نموذج منبج

ويقول نادر: أما العنصر الآخر المطمئن فهو أن ما يمكن تسميته اليوم بنموذج منبج أي توفير قوات كردية ليست محسوبة على القوات المصنفة إرهابيا أو «واي بي جي» مناطق الإدارة الذاتية، هنالك بداية لنموذج يبدأ في منبج ويمكن تعميمه شرق الفرات، إذا ما كان اليوم نقطة خلاف أي منطقة شرق الفرات هنالك بداية تفاهم، لقد حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يقنع الطرف الروسي بها، إلا أن الطرف الروسي لم يصدق هذا المخطط وما زال يطالب بدور ما للنظام السوري ولكن لم يعارض بشكل عنيف فمجرد استقباله للرئيس التركي والإصغاء إليه والاجتماع الذي حصل فكل هذا يعني أن هنالك بداية قبول لا سيما أن روسيا بحاجة للمحافظة على العلاقة مع أنقرة لهذا السبب، ومن بينها ضرورة التوازن مع إيران في الداخل السوري.

وعلى خط الجنوب، يضيف نادر: إن هنالك دخولا لإسرائيل بشكل قوي على الساحة السورية بعد قرار الانسحاب وهذا بهدفين الأول، ضرورة تقليص النفوذ الإيراني والعمل على ألا تستفيد إيران من هذا الفراغ الذي قد ينشأ نتيجة الانسحاب الأمريكي، ثانيا، لحجز مقعد على طاولة المفاوضات لأن المعارك العسكرية تشارف على نهايتها والأمور ذاهبة رويدا رويدا إلى تسوية بين تلك القوى الإقليمية.