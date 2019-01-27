شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات للاعتصام.. والسلطات السودانية تنشد الحوار والان نبدء بالتفاصيل

دعا تجمع المهنيين السودانيين لاعتصامات عصر اليوم الأحد في جميع الميادين الكبرى في العاصمة «الخرطوم» وأم درمان وبحري، في وقت ناشدت فيه الحكومة الشباب للحوار، مجددة اتهاماتها لمندسين باستغلال مطالب المحتجين الحقيقيين.

وقال مدير الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات، العميد محمد تبيدي: المحتجون هدفهم إيصال رسالة قوية تدفع دفعا نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاهتمام أكثر بهموم وقضايا الناس، وقد وصلت الرسالة وتم التقاطها وعلق عليها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومدير جهاز الأمن والمخابرات ومسؤولون آخرون، متهما مجموعات من منسوبي تنظيمات عقائدية باستغلال المطالب، وتابع: هناك من اندسوا وسط المحتجين الحقيقيين، واندس معهم مخربون ومجرمون.

داعيا المحتجين إلى الجلوس والتحاور، بقوله: دعوا المزايدات جانبا، وتقدموا نحو المنطقة الوسط التي يُفترض أنها دافئة وعامرة.

» مواكب التجمع

وقال التجمع في بيان تحصلت عليه ”الخليج 365”: تنطلق المواكب والاعتصامات في ميادين مدن الخرطوم الثلاث وأحيائها الكبرى من الساعة الثالثة عصرا وحتى الـ 6 مساء، مسميا ميادين بعينها ومطالبا المحتجين باختيار ساحات أخرى. وحدد التجمع أكثر من 20 ساحة في الخرطوم، وأحياء الكلاكلات والبراري، إلى جانب أم درمان وأمبدة، وكرري وشرق النيل وبحري.