شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع دامٍ على الحوثي.. عشرات القتلى في «صعدة» والان نبدء بالتفاصيل

لقي أكثر من 100 حوثي من الميليشيات الانقلابية مصرعهم بينهم قيادات ميدانية، خلال أسبوع دامٍ من المعارك أمام الشرعية والمقاومة بمساندة جوية من التحالف العربي بقيادة المملكة، في مختلف الجبهات، منهم العشرات في مواجهات صعدة.

وتمكن الجيش الوطني في محاور صعدة والجوف وتعز والضالع من تكبيد الميليشيات خسائر واسعة كان أهمها في معقل الحوثي بصعدة.

وبحسب إحصائية لموقع المقاومة «2 ديسمبر»، نشرت أمس السبت، حررت القوات الحكومية مواقع إستراتيجية في محافظة صعدة شمالي البلاد، بعد معارك أسفرت عن مقتل 15 من عناصر الحوثي الإرهابية، وجرح عشرات آخرين منهم.

» نقطة عسكرية

وفي السياق، تمكن الجيش الوطني من نصب أول نقطة عسكرية باتجاه صعدة على الخط الدولي الرابط بين المدينة ومديرية كتاف البقع، بعد معارك عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية.

ونقلت «سبأ» الرسمية عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامي القباطي قوله: إن قوات اللواء بمشاركة وحدات عسكرية من «محور آزال» تمكنت من تحرير التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين مديرية باقم ومدينة صعدة، وقطع خط إمداد الميليشيات عن مركز المديرية.

فيما قال قائد كتائب المدفعية في لواء التوحيد العقيد وليد الواصلي، إن قواتهم عثرت على مخزن للأسلحة في موقع الكلية القريب من الخط الإسفلتي يحتوي على مختلف أنواع الأسلحة، كانت تتخذه الميليشيات لتموين مقاتليها.

» عملية استخباراتية

وفي جبهة الشامية، استهدفت مدفعية الجيش الوطني غرفة عمليات الانقلابيين في محيط جبل «آل قراد» الإستراتيجي، خلال اجتماع لقياداتها الميدانية بعد عملية استخباراتية أسفرت عن مصرع 7 بينهم قيادات ميدانية وإصابة آخرين.

وأسفرت معارك كتاف البقع عن مصرع 6 من الانقلابيين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لهم، كما استعادت قوات الجيش خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وفي باقم لقي عدد من عناصر الحوثي المدعوم من إيران مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بالقرب من مركز المديرية، أسفرت عن مصرع وإصابة عشرات العناصر، إضافة إلى تدمير طاقمين تابعين لها.