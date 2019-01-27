شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: أين اختفت 12 مليار دولار في عهد بريمر؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

تعهد تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، بالعمل على استرداد مبلغ 12 مليار دولار سرقت في عهد الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر، وفق ما نشر في تقرير لصحيفة الغارديان أمس. وقال النائب عن التحالف رعد المكصوصي في بيان إن «مجلس النواب سيتحقق مما جاء في الصحيفة البريطانية من معلومات عن تورط بريمر في سرقة وضياع 12 مليار دولار من أموال العراق». وأضاف أنه «بعد التأكد من هذه المعلومات سيكون للعراق حراك لمحاسبة واسترجاع هذه الأموال من قبل بريمر أو الولايات المتحدة»، معتبرا أنه لا أحد فوق القانون، وأن هناك طرقا دبلوماسية وسياسية لاسترجاع الأموال. يذكر أن هذا المبلغ الضخم جاء من مبيعات النفط العراقي، وفائض الأموال من برنامج النفط مقابل الغذاء.

من جهة أخرى، كشفت عمليات رصد عراقية نهب تركيا للنفط العراقي، وسارعت بغداد بمخاطبة أنقرة بضرورة إيقاف عمليات نهب النفط من حقول نينوى، خصوصا حقول القيارة. وأكدت مصادر في ديوان رئاسة الحكومة العراقية لـ«الخليج 365»، أن المسؤولين العراقيين اطلعوا على تسجيلات موثقة تظهر عمليات النهب التي تقوم بها شركات تركية. وقالت المصادر: «في أعقاب توثيق عمليات نهب النفط خاطبت الحكومة العراقية نظيرتها التركية وطالبتها بالتوقف الفوري عن عمليات النهب وإبعاد الشركات التركية العاملة في مجال النفط عن الحقول العراقية».

وأفصح عضو لجنة الطاقة النيابية هيبت الحلبوسي أن اللجنة رصدت كثيرا من علامات الاستفهام حول مجلس نينوى ومحافظها في ملف تهريب النفط من حقول القيارة، معلنا تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في ملف التهريب. وقال في بيان أمس (السبت) إن لجنة الطاقة النيابية شكلت لجنة تضم أعضاء من محافظة نينوى للتحقيق في ملف تهريب النفط من حقول القيارة إلى تركيا، مضيفا أن اللجنة شخصت وجود تعاون وعلامات استفهام كثيرة على مجلس نينوى ومحافظها في هذا الملف، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتورطين خلال الأيام القادمة.