شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تتدخل في تشكيل الحكومات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بغداد)

اعترف رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، بنفوذ إيران في العراق، وانتقد تدخل بعض الفصائل المسلحة في تشكيل الحكومات واختيار النخب الحاكمة، معتبراً أن هذا الأمر يثير الحزن. وقال العبادي في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» أمس الأول: «من الناحية الواقعية هناك نفوذ إيراني في العراق، ومن حق الدول البحث عن مصالحها، لكن من واجب العراقيين تحقيق مصالح البلاد أولاً».

وحذر العبادي من أن يكون للأجهزة الأمنية والقوى المسلحة رأي وقرار سياسي تنحاز به لصالح جهة سياسية ضد أخرى، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى صراع بين تلك القوى من أجل مصالحها ضد مصالح المواطن.

وأكد أن أي مسؤولية أمنية داخل العراق هي من صلاحيات السلطة المدنية، لكن هؤلاء (في إشارة إلى فصائل الحشد الشعبي) لا يجوز أن يتدخلوا في تنصيب الوزارات، فهذا خطر على البلد، وأضاف: لا نريد أن تسيطر على هذا البلد جماعات مسلحة متناحرة تفتش عن مصالحها السياسية فقط ضد مصالح المواطن.