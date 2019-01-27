شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حجة لـ«الخليج 365»: الحوثي يقتل النازحين ويجند الفقراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

دعا محافظ حجة عبدالكريم السنيني، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى زيارة مخيمات النازحين في حجة والتي تتعرض لمجازر من قبل مليشيا الحوثي.

وأكد مقتل 8 مدنيين وإصابة أكثر من 30 آخرين في استهداف مباشر بصواريخ كاتيوشا لمخيم شليلة في حرض أمس (السبت).

واتهم السنيني في اتصال هاتفي مع "الخليج 365" مليشيا الحوثي بتعمد استهداف المدنيين وقتلهم وممارسة انتهاكات واسعة ومتنوعة وهو ما أجبر الكثير من أبناء المحافظة الذين لا تزال مناطقهم تحت سيطرة الانقلاب إلى النزوح نحو مناطق الشرعية.

وقال إن المحافظة وفرت المخيمات فيما يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية عملية التغذية والإسكان والصحة، وتم نقل أبناء قريتي «شليلة وبني الحداد» اللتين استهدفتهما المليشيا بالمدفعية إلى منطقة قرب جبل النار شمال شرقي حرض لكنهم لم يسلموا أيضا من قصفهم بالصواريخ.

وأضاف أن المليشيا عمدت إلى اقتحام المدارس وإجبار أولياء الأمور على تسليم أطفالهم والزج بهم في الحرب تحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى إجبار المدنيين والفقراء على دفع مبالغ باهظة تحت مسمى المجهود الحربي، وخداع بعض موظفي الدولة بأن صرف نصف المرتب سيكون في الجبهات وليس في المؤسسات الحكومية وهو ما تسبب في سقوط الكثير منهم ضحايا، فيما استنجد آخرون بالجيش الوطني لإنقاذهم وتمكنوا من الفرار إلى المناطق المحررة.

وأكد محافظ حجة أن الحوثيين يكرسون الفقر والمعاناة وتدمير المؤسسات الخدمية ومشاريع المياه والصحة وسرقة المعونات الإغاثية واعتقال موظفي المنظمات التي تحاول الوصول إلى المدنيين المستهدفين وهو ما أدى إلى انتشار الأمراض بشكل مخيف منها سوء التغذية والكوليرا وإنفلونزا الخنازير.

وحول موقف الشرعية مما تعرض له قبائل حجور في حرض من اعتداءات حوثية، قال السنيني إن قيادات التحالف والجيش اليمني أصدرت توجيهات صريحة للقوات الجوية والبرية في مناطق التماس بتقديم الدعم اللازم لوجستياً وعسكرياً ومادياً وتدمير التعزيزات الحوثية.

مؤكدا أنه يجري التعامل مع فلول الحوثي الفارة جوياً عبر مقاتلات التحالف. ونوه بدور قبائل حجور في التصدي للحوثي وما حققته من انتصارات ساحقة تمكنت خلالها من حماية مناطقها وردع تعزيزات الحوثي والقبض على 22 مسلحاً وأكثر من 5 آليات عسكرية.