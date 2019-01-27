شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدين مجزرة حرض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أدان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشدة، الانتهاكات الصارخة والمتكررة التي تقوم بها المليشيات الإرهابية الحوثية التي استهدفت مخيم نازحي قرية شليلة في مديرية حرض بحجة بقذائف عشوائية ما نتج عنه مقتل 8 أشخاص وإصابة 30 آخرين جراحهم خطرة بينهم نساء وأطفال.

وندد المركز في بيان له أمس، بالجريمة الإنسانية البشعة التي لم تراع مبادئ حقوق الإنسان ولا القانون الإنساني الدولي، ودعا الأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام هذه الجريمة الإنسانية التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية وانتهكت خلالها كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان. وحذر من تكرار هذه الأفعال غير المسؤولة في الاعتداء على الآمنين من الأطفال والنساء وكبار السن وترويعهم في مخيمات النزوح، والتعدي على المساعدات الإغاثية والإنسانية ونهبها وإعاقة وصولها إلى الأهالي الذين هم بأمس الحاجة إليها. وطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية ضد هذه الجرائم الحوثية التي عاثت في اليمن وأهله بالفساد.