شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عقود دامية.. مسلمو الفلبين ينتزعون حق «الحكم الذاتي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مانيلا) أيدت منطقة يغلب عليها المسلمون في جنوب الفلبين بغالبية كبيرة منحها الحكم الذاتي، في استفتاء أجري الأسبوع الماضي، ما عزز آمال إحلال السلام في واحدة من أكثر مناطق الصراع احتداماً في آسيا. وقالت مفوضية الانتخابات (الجمعة) إن خطة إقامة منطقة إدارية تحظى بالحكم الذاتي في المناطق ذات الغالبية المسلمة في مينداناو حظيت بموافقة 85% من الأصوات، ما يمهد الطريق لمرحلة انتقالية لثلاث سنوات، تجرى بعدها انتخابات تشريعية، على أن يختار النواب بعد ذلك سلطة تنفيذية. ويعد الاستفتاء الذي أجري الإثنين الماضي تتويجا لعملية سلام استهدفت إنهاء عقود من الصراع بين الانفصاليين والحكومات المتعاقبة، وتسببت في عرقلة التنمية في المنطقة.

أيدت منطقة يغلب عليها المسلمون في جنوب الفلبين بغالبية كبيرة منحها الحكم الذاتي، في استفتاء أجري الأسبوع الماضي، ما عزز آمال إحلال السلام في واحدة من أكثر مناطق الصراع احتداماً في آسيا. وقالت مفوضية الانتخابات (الجمعة) إن خطة إقامة منطقة إدارية تحظى بالحكم الذاتي في المناطق ذات الغالبية المسلمة في مينداناو حظيت بموافقة 85% من الأصوات، ما يمهد الطريق لمرحلة انتقالية لثلاث سنوات، تجرى بعدها انتخابات تشريعية، على أن يختار النواب بعد ذلك سلطة تنفيذية. ويعد الاستفتاء الذي أجري الإثنين الماضي تتويجا لعملية سلام استهدفت إنهاء عقود من الصراع بين الانفصاليين والحكومات المتعاقبة، وتسببت في عرقلة التنمية في المنطقة.

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