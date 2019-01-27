شكرا لقرائتكم خبر عن ترودو يقيل سفيره لدى بكين لدفاعه عن موقوفة صينية في كندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أوتاوا)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم (السبت)، إنه أقال سفيره لدى الصين، بسبب دفاعه عن مواطنه صينيه أوقفتها كندا الشهر الماضي.

وقال ترودو في بيان: «طلبت الليلة الماضية من جون مكالوم تقديم استقالته كسفير لكندا لدى الصين وقد قبلتها». ولم يذكر أسبابا.

وكان مكالوم قد صرح أمس الأول (الخميس)، أن المسؤولة المالية بشركة هواوي الصينية منغ وان تشو، والموقوفه في كندا، يمكن أن تكون لديها حجة قوية تحول دون تسليمها للولايات المتحدة.

وكانت السلطات الكندية ألقت القبض على منغ في مدينة فانكوفر، وهي في طريقها إلى المكسيك، لترد الصين بعد ذلك باحتجاز اثنين من مواطني كندا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.