شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تنتقد بياناً للأمم المتحدة تجاهل إدانة الحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

انتقدت الحكومة اليمنية البيان الذي أصدرته المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، لتجاهله إدانة قصف الحوثيين المدعومين من إيران، لمخازن مطاحن البحر الأحمر في الحديدة.

واستغرب وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبدالرقيب فتح بيان المنسقة الأممية، قائلاً: «إنه لم يدين الميليشيا الانقلابية بوضوح، رغم أن كل الأدلة تشير إلى قيامها بقصف تلك المخازن، داعيًا إلى تحميل الانقلابيين المسؤولية تجاه الانتهاكات المستمرة بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية».