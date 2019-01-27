السترات الصفراء تجبر ماكرون على التغيير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ باريس
ذكر تقرير إخباري أمس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم إجراء تغييرات بين صفوف طاقم الرئاسة داخل قصر الإليزيه بعد مرور أكثر من شهرين على احتجاجات أصحاب السترات الصفراء، بحسب ما أوردته صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية في عددها أمس، واستندت الصحيفة في تقريرها إلى مسؤولين حكوميين، لم تسمهم.
كان مسؤول الشؤون الإعلامية الخاص بالرئيس الفرنسي أعلن في وقت سابق الشهر الحالي الاستقالة من منصبه «لأسباب شخصية».
وقالت الصحيفة إن إسماعيل إيميلين، مستشار ماكرون للشؤون الاستراتيجية منذ عام 2014 ، يعتزم أيضا الاستقالة، وأوضحت أن الرئيس الفرنسي لا يعتزم تغيير أمين عام الرئاسة الفرنسية اليكسي كويلر.
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