الصين تحدد هوية مفجر مركز التسوق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين
حددت الشرطة الصينية أمس، هوية المشتبه به في الوقوف خلف سلسلة انفجارات هزت مركزا للتسوق في شمال شرق البلاد أمس الأول، وقالت الشرطة المحلية في مدينة « شانجشون» إن المشتبه به يدعى «جو تاو»، وإنه يبلغ من العمر 57 عاما، وكان يعاني من مرض السرطان، وكان «جو» هو القتيل الوحيد في سلسلة الانفجارات، التي ضربت المدينة.
وأضافت الشرطة أنه يعتقد أن «جو» قام أولا بقتل رجل على خلفية نزاع تجاري في مدينة قريبة، قبل أن يقود سيارته إلى «شانجشون».
وفجر المشتبه به سيارته في المرآب الذي يقع أسفل المركز التجاري «واندا بلازا»، قبل أن يصعد ليفجر شقته التي تقع في الطابق الثلاثين بنفس المبنى، وأوضحت الشرطة أن الرجل أصابه الإحباط جراء معاناته من مرض السرطان.
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