الثلوج تتسبب بإلغاء رحلات جوية وإرجاء أخرى في موسكو

اسماء السيد - موسكو: أعلنت وكالات الانباء الروسية أن تساقط الثلوج الكثيف تسبب بإلغاء وإرجاء عشرات الرحلات الجوية في مطارات موسكو.

ونقلت الوكالات الروسية عن خدمة ياندكس على الانترنت لرصد الاحوال الجوية، أن 13 رحلة ألغيت و34 أرجئت قرابة الساعة 13،00 ت غ في المطارات الثلاثة الاساسية للعاصمة الروسية (شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو).

كما أحصت السلطات، في منطقة موسكو، وقوع نحو عشرة حوادث سير بسبب الثلوج.

ووجهت وزارة الحالات الطارئة تحذيرا الى المواطنين متوقعة استمرار الطقس السيء الاحد، واستمرار تساقط الثلوج مع هبوب رياح شديدة.

وتوقعت الوزارة ان تكون الحرارة في موسكو ليلة السبت الاحد ما بين ست درجات تحت الصفر واحدى عشرة درجة تحت الصفر.

