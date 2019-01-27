خارجية سوريا: تفعيل اتفاق أضنة يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين سوريا وتركيا كما كانت

أعلنت وزارة الخارجية السورية، أنّ "بعد ما يتمّ تداوله حول اتفاق التعاون المشترك بين تركيا وسوريا أو ما يُعرف بـ"اتفاق أضنة"، وبعد التصريحات المتكرّرة وغير المسؤولة من قبل النظام التركي حول النوايا العدوانية التركية فى بلدنا، تؤكّد سوريا أنّها ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلّقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافّة من قبل الدولتين".
وشدّدت في بيان، على أنّ "النظام التركي ومنذ عام 2011، كان ولا يزال يخرق هذا الاتفاق عبر دعم الإرهاب وتمويله وتدريبه وتسهيل مروره إلى سوريا أو عبر احتلال أراض سورية من خلال المنظمات الإرهابية التابعة له أو عبر القوات المسلحة العسكرية التركية بشكل مباشر".
ولفتت الخارجية، إلى أنّ "سوريا تؤكّد أنّ أيّ تفعيل لهذا الاتفاق يتمّ عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت، وأن يلتزم النظام التركى بالاتفاق ويتوقّف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين، وأن يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية الّتي يحتلّها؛ وذلك حتى يتمكّن البلدان من تفعيل هذا الاتفاق الّذي يضمن أمن وسلامة الحدود لكليهما".
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