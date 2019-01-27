مساعد روحاني: أميركا عاجزة عن تحقيق أهدافها ضد إيران

ركّز مساعد الرئيس الايراني حسن روحاني للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان ، على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية، ورغم ارتفاع حدة ضجيجها الاعلامي وتهديداتها ضدّ إيران، إلّا أنّها عاجزة عن تحقيق أهدافها".
ولفت خلال استقباله رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصة التركية مصطفى رفعت حيصار جيك اوغلو، في طهران، إلى أنّ " الفرق في الحظر الأميركي الراهن عن الماضي هو أنّ دول العالم حتى الاوروبية لم تواكب اميركا في هذه المرحلة من الضغوط والحظر الظالم ضد ايران بل هي وقفت ضدها ايضا".
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