مساعد روحاني: أميركا عاجزة عن تحقيق أهدافها ضد إيران

ركّز مساعد الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان ، على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​، ورغم ارتفاع حدة ضجيجها الاعلامي وتهديداتها ضدّ ​إيران​، إلّا أنّها عاجزة عن تحقيق أهدافها".

ولفت خلال استقباله رئيس ​اتحاد الغرف التجارية​ والبورصة التركية مصطفى رفعت حيصار جيك اوغلو، في ​طهران​، إلى أنّ " الفرق في الحظر الأميركي الراهن عن الماضي هو أنّ دول العالم حتى الاوروبية لم تواكب ​اميركا​ في هذه المرحلة من الضغوط والحظر الظالم ضد ايران بل هي وقفت ضدها ايضا".