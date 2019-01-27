أعلنت وزارة الخارجية العراقية، "أنّها تدين ما قامت به القوات التركية من فتح نيران أسلحتها على مواطنينا في ناحية شيلاديزي، ومجمع سبريي ضمن قضاء العمادية بمحافظة دهوك، الّذي أدّى إلى سقوط ضحية وعدد من الجرحى، أعقبها قيام الطيران العسكري التركي بالتحليق على ارتفاعات مُنخفضة، ممّا تسبّب بالذعر بين المواطنين".
وشدّدت في بيان، على "أنّنا إذ نُعبِّر عن أسفنا للضحايا والخسائر، فإنّنا سنقوم باستدعاء السفير التركي لدى بغداد، وتُسليمه مذكرة احتجاج حول الحادث والمطالبة بعدم تكراره"، مشيرةً إلى أنّ "سيادة العراق وأمن مُواطِنيه تقع في المقام الأوّل ضمن مسؤوليات الحكومة العراقية".
وأكّدت "إدانة العراق الثابتة لأي تجاوز على أمنه وسيادته، أو استخدام أراضيه للاعتداء على أمن وسلامة أي من دول الجوار".
وكان قد قام متظاهرون بحرق أحد المقرّات التابعة للقوات التركية والاستيلاء عليه في ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية، على خلفية مقتل خمسة مواطنين بقصف الطائرات التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية العراق تعليقا على أحداث دهوك: سنستدعي السفير التركي ببغداد ونسلمه مذكرة احتجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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