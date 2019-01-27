مقتل 5 أشخاص في حادثي إطلاق نار بولاية لويزيانا الأميركية

قُتل خمسة أشخاص في حادثين ل​إطلاق نار​، وقعا في منطقتين من ولاية ​لويزيانا​.

ونقلت "أسوشيتدر برس" عن رئيس الشرطة في منطقة ليفنغستون، جيسون أرد، أنّ "ثلاثة أشخاص قتلوا في هذه المنطقة". فيما أفاد مكتب رئاسة الشرطة في منطقة أسنسيون بـ"مقتل زوجين يبلغان 51 عامًا".

وبحسب أجهزة الأمن فإن ثمة صلة فيما بين حادثي إطلاق النار، والتحقيقات جارية في التنسيق بين المختصين من كلتا المنطقتين.