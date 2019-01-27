أكد وزير الدفاع اليمني ​اللواء​ الركن محمد ناصر العاطفي، أنّ "أسلحة الردع الاستراتيجية التي يمتلكها ​الجيش اليمني​ و​اللجان الشعبية​ سوف تستخدم وتُوجه ضد من ينكث عهود واتفاقيات "السلام" التي يؤمّل عليها في إنهاء العدوان والحصار وتحقيق السلام المشرف".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع اليمني: أسلحة الردع الاستراتيجية ستستخدم ضد من ينكث باتفاقيات السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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