وفاة خمسة أشخاص بسبب فيضانات في الجزائر

أفاد الدفاع المدني في ​الجزائر​، بـ"مقتل خمسة أشخاص في الجزائر منذ يوم الخميس، بعد أن جرفتهم المياه اثر ​فيضانات​ في العديد من ولايات البلاد".

وقد نُفّذت عمليات إنقاذ في أكثر من 17 ولاية جزائرية، وتمّت إغاثة مئة شخص في الساعات الـ24 الماضية.

ويستمرّ انقطاع حركة المرور في 30 طريقًا في أكثر من عشر ولايات بسبب هطول ​الثلوج​.