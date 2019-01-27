دفاع تركيا: تعرّض قاعدة عسكرية تركية شمال العراق لاعتداءات من قبل أشخاص حرضهم "بي كا كا"

أعلنت وزارة الدفاع التركية "تعرّض قاعدة عسكرية تركية شمال العراق لاعتداءات من قبل أشخاص تمّ تحريضهم من قبل تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، أسفرت عن أضرار جزئية في مركبة ومعدّات عسكرية".
وكان قد أُفيد بأنّ "عددًا من المحتجين الغاضبين اقتحموا مقرًّا عسكرّيًا تركيًّا في ناحية شيلادزى شمال شرق دهوك، وأضرموا النار في عدد من الأسلحة والعتاد العسكري، على خلفية مقتل خمسة مواطنين بقصف للطائرات التركية".
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