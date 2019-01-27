استقالة سفير كندا في الصين بناء على طلب ترودو

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود، "أنّني طلبت من سفير كندا في ​الصين​ جون ماكالوم أن يسلّمني استقالته، وقد قبلتها".

وسيمثّل من الآن فصاعدًا كندا في الصين، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الكندية في بكين جيم نيكل، بصفته قائمًا بالأعمال.

ومنذ اعتقال المديرة المالية لمجموعة "هواوي" الصينية، مينغ وانزهو، في فانكوفر في الأوّل من كانون الأوّل الماضي، توتّرت العلاقات بين البلدين إلى حدّ كبير.

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