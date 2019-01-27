مصادر المستقبل للأنباء: الحسم الذي تحدث عنه الحريري هو بمعناه الإيجابي

اشارت مصادر المستقبل لصحيفة "الأنباء الكويتية" الى ان "الحسم الذي تحدث عنه رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ هو بمعناه الإيجابي، والذهاب الى ​تشكيل الحكومة​ في اسرع وقت، اما اذا كانت النتيجة سلبية فسيتقرر الموقف الواجب لاحقا".

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