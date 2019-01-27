اشارت مصادر متابعة لصحيفة "الجريدة" إلى "عودة الأصوات المطالبة بضخ ​الحياة​ في عروق حكومة ​تصريف الأعمال​ تحت ستار الضرورة المالية الدستورية التي يمليها ضغط المُهل المتعلقة باستمرار الإدارات العامة في الصرف على أساس ​القاعدة الاثني عشرية​، ما قد يعد مؤشراً سلبياً إلى أن الحل قد لا يكون بالسرعة التي يأملها رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجريدة: المطالبة بتفعيل حكومة تصريف الأعمال مؤشر سلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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