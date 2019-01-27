السيسي يتلقى اتصالًا من العاهل البحريني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، اتصالًا هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول بحث بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلا عن آخر تطورات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.