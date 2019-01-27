محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إضرام متظاهرون عراقيون غاضبون السبت، النيران بأحد مقرات التابعة للقوات التركية في محافظة دهوك، شمالي العراق، على خلفية مقتل خمسة مواطنين عراقيين خلال قصف الطائرات التركية، وتأكيد الولايات المتحدة اعتراض مقاتلات أمريكية وكندية لطائرتين حربيتين روسيتين بعد اقترابهما من المجال الجوى لأمريكا الشمالية.

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: متظاهرون يحرقون مقرًا للقوات التركية شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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