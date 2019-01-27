أمين "تحيا مصر" يهدي الرئيس السيسي درع الصندوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أهدى اللواء محمد أمين نصر، أمين صندوق "تحيا مصر"، درع الصندوق للرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمه صندوق تحيا مصر، مساء السبت، بحضور الرئيس السيسي، والسيدة قرينته، ووزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات عامة.

وأطلق الرئيس السيسي، مبادرة "نور حياة"؛ لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار.

وتستهدف مبادرة "نور حياة" الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.