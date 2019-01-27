السيسي يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة".. ويؤكد: "كل ما الفلوس تزيد هنعمل أكتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مبادرة نور حياة التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" تستهدف علاج عيون المصريين وإجراء عمليات زرع قرنية وتوفير نظارات طبية ومسح طبي لقوة إبصار الأطفال.

جاء ذلك في كلمته بالاحتفال الذي نظمه صندوق تحيا مصر، مساء السبت، لإطلاق مبادرة "نور حياة"؛ لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار.

وتستهدف مبادرة "نور حياة" الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.

وأوضح الرئيس أن وجود تمويل يقدر بنحو مليار جنيه بصندق "تحيا مصر" ساهم في اطلاقها العام الجاري، مشيرا إلى أن الدولة ممثلة في شعبها تساهم في رأسمال الصندوق.

وقال الرئيس: "الدكتورة غادة والي قالتلي فيه مشكلة كبيرة لأطفال المدارس بالنسبة لأمراض الإبصار، ونحتاج التدخل للعلاج الجراحي أو القرنية أو نضارات.. كان موجود مبلغ مليار جنيه لصالح المبادرة، وبالتالي تم إطلاقها".

وأضاف: "كتير من الناس متشككين ويحاولوا التقليل من العمل الذي نقوم به، ويقولوا كلام مش دقيق إن الدولة لا تقوم بهذه المبادرة، لكن الأمر الحقيقي أن الدولة تساهم بشعبها ونتحرك ونقدر نعمل هذا الأمر، وكل ما الأرقام (الفلوس) تزيد هنعمل أكتر".