السيسي: "عندنا مشكلة في تغذية الأطفال بالمدارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تواجه مشكلة تتعلق بتغذية أطفال المدارس، مشيرًا الى أن الميزانية المخصصة من جانب الحكومة للتغذية المدرسية غير كافية.

جاء ذلك في كلمته بالاحتفال الذي نظمه صندوق تحيا مصر، مساء السبت، لإطلاق مبادرة "نور حياة"؛ لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار.

وقال الرئيس السيسي: "الرقم الذي رصدته وزارة التعليم لهذا الأمر غير كافٍ لتقديم تغذية لإجمالي العدد من التلاميذ الموجود في التعليم الحكومي، مطلوب أكتر من كده ومش عاوز أطلق المبادرة قبل ما نكون متأكدين من استدامتها".

وأوضح السيسي أن استدامة المبادرات، وخاصة تلك المتعلقة بتغذية أطفال المدارس، تعد من الأمور الحيوية في مصر، وإننا نحتاج الى إعداد جيل قوي للمستقبل بشكل كامل وليس توفير علاج للعيون أو فيروس (سي) فقط.

وتستهدف مبادرة "نور حياة" الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.